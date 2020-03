red

Bad Belzig Eine 81-jährige Hausbewohnerin hörte am Mittwochabend Geräusche aus der Küche. Als sie nachsehen wollte, überraschte sie in ihrer Küche einen Einbrecher. Dieser hatte sich unter das Küchenfenster der Dame Mülltonnen gestellt, um in die Wohnung zu gelangen. Die 81-Jährige kam mit dem Schrecken davon und alarmierte die Polizei. Diese brachte Experten der Kriminaltechnik zum Einsatz, welche vor Ort Spuren sicherte. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.