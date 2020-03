BRAWO

Brandenburg an der Havel Gerade noch war die Freude über das gewonnene Voting der Stadt Brandenburg beim Radiosender 104.6 RTL groß. Nun steht fest: das Silbermond-Konzert, das am 23. März im Audimax der THB stattfinden sollte, wird wegen der Ausbreitung des Corona-Virus verschoben.

"104.6 RTL hat für STARS for FREE on Tour eine Risikobewertung gemäß den Vorgaben des Robert Koch Institut vorgenommen. Wir sehen uns in der Verantwortung, eine mögliche Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Wir bitten daher um Euer Verständnis, dass das Konzert mit Silbermond nicht wie angekündigt stattfinden wird. Die Gefahr einer Virus-Übertragung kann bei diesem Event nicht sicher ausgeschlossen werden. Wir informieren Euch, sobald ein neuer Termin für die Gewinnerstadt Brandenburg an der Havel gefunden werden konnte", heißt es seitens des Radiosenders.