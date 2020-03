René Wernitz

Bahnitz (MOZ) Vor etwa einer Woche, früher als in den Vorjahren, ist der Bahnitzer Storch bei Familie Dombrowski eingetroffen. Er ist dort regelmäßiger Frühlings- und Sommergast. In diesem Jahr hat er sich augenscheinlich mit Hühnern angefreundet und nimmt am morgendlichen Frühstücksbuffet teil. Bei Petra und Dieter Dombrowski sei es Tradition, wie sie sagen, dass die Hühner jeden Morgen ein warme Mahlzeit erhalten - aus den Resten in der Küche.