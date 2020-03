OGA

Bergfelde (MOZ) Eine 59-jährige Mopedfahrerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Bergfelde verletzt worden. Sie war betrunken.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte die Frau gegen 15.50 Uhr in einer Linkskurve am Heideplan die Kontrolle über ihr Moped verloren. Die Frau stürzte mit ihrem Fahrzeug in ein Gebüsch und verletzte sich dabei. Sie musste mit Frakturen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 59-Jährige betrunken war. Gemessen wurden 2,09 Promille Alkohol in der Atemluft.