Falkensee Vor einer Woche zeigten die Frauen der Stadt Falkensee und Drumherum, was sie so drauf haben, können und mit anderen Frauen gerne teilen. Im Musiksaalgebäude am Gutspark gaben für einige Stunden die Frauen den Ton an. Ein buntes Orchester, mit klaren und manchmal auch kritischen Tönen, farbenfrohen Klängen, nachdenklichen Sinfonien und temperamentvollen Rocksongs, ganz tatsächlich oder im übertragenen Sinn.

An den Marktständen gab es Bio-Kinderkleidung, Bücher, Gebasteltes mit Sinn fürs Praktische und Kreative. Die Beutelchen für die Hundebesitzerin um das, was hinten aus Bello rauskommt, mit Stil und Charme zu transportieren, waren schon etwas Besonderes. Gassiegehen mit Schirm, Leine und exquisiten Kotbeutel. Fröhliches Shoppen auch eine Etage höher auf dem Flohmarkt. Großen Andrang gab es beim Schminken für Mutter und Tochter. Für Mama ein prächtiges Henna-Tattoo, für den Nachwuchs ein Tigergesicht, aufgemalt beim Kinderschminken. An den Informationsständen konnte Frau sich zu Themen wie dem Frauenstammtisch, der Umwelt, der Europaunion, dem Bündnis gegen rechts, dem Regenbogencafé, der Frauenbrücke Ost-West und der Gleichstellung erkundigen.

Ein buntes Rahmenprogramm führte durch den Nachmittag, es wurde musiziert, getanzt und für die kleineren Damen und Herren das Märchen vom Froschkönig aufgeführt. Auch der andere Teil der Gesellschaft, die Jungen, die Männer und die gestandenen Herren waren willkommen. "Ich freue mich, dass diesmal auch so viele Männer gekommen sind und sich für die Arbeit der Frauen interessieren", sagte Marlies Wutta von der Frauenbrücke Ost-West.

Auszeichnung für eine starke Falkenseerin

Die Eröffnungsrede hielt die erste Beigeordnete und Dezernentin für das Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Falkensee, Luise Herbst. Herbst berichtete von einer Studie, nach der neun von zehn Befragten Vorurteile gegenüber Frauen hätten. Wobei unter den Befragten auch Frauen gewesen seien. Auch dass die familiären Sorge- und Pflegearbeiten noch immer überwiegend durch Frauen erledigt werden, blieb hier nicht unerwähnt. "Dadurch sind Frauen in ihren Berufen oft in Teilzeit tätig und haben Nachteile", sagte Herbst. Manuela Dörnenburg, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, sieht, dass die Veranstaltung des Frauenmarktes wächst und mehr Besucherinnen und Besucher kamen. Die Ehrung einer besonderen Bürgerin der Stadt wurde durch Herbst und Dörnenburg, sowie Marlies Wutta und Astrid Schmidt von der Frauenbrücke Ost-West vorgenommen.

Anke Gutendorf ist eine dieser starken Frauen, deren Einsatz für Andere viel zu selten hör- oder sichtbar wird. Im Jahr 2004 sah sie im Fernsehen eine Reportage über ein Frauenhaus in Polen. Die geschilderten Zustände, die Schicksale ließen Gutendorf nicht los und sie beschloss, zu helfen. Mit ihrem gemeinnützigen Verein "Hilfe für das Frauenhaus Pobiedna/Polen" leistet sie seither unfassbar viel für die Frauen und deren Kinder, die hier Zuflucht suchen. Gemeinsam mit den Unterstützern und Spendern konnte das Haus baulich auf Vordermann gebracht werden. Die Sach- und Geldspenden dienen der elementaren Grundversorgung, dazu kommen gesonderte Aktionen, damit auch die Kinder im Frauenhaus zu Weihnachten Geschenke auspacken können.

Mehr zu dem Verein und dem Frauenhaus Pobiedna unter: www.frauenhaus-pobiedna.de