OGA

Oranienburg (MOZ) Die Sonntagsmatinée "Jazz and more" am 15. März im Oranienburger Oranienwerk ist abgesagt und verschoben worden. Das teilte Veranstalter Hans-Joachim Laesicke (SPD) am Donnerstag mit.Erwartet worden war dort Uschi Brüning.

"Die Gesundheit geht vor", sagte Laesicke am Donnerstag in Oranienburg. "Eine weitere Ausbreitung des Coronavirus möglichst zu vermindern, liegt in unser aller Verantwortung. Deshalb haben wir schweren Herzens die Entscheidung getroffen, das Konzert der bekannten Künstlerin am kommenden Sonntag nicht stattfinden zu lassen", erklärte Laesicke weiter. "Aus eingegangenen Nachfragen wissen wir, dass dies auch im Interesse vieler liegt, die eine berechtigte Furcht, sich zu infizieren, umtreibt. Zu groß wäre die Ansteckungsgefahr." Man bitte um Verständnis.

Wann das Konzert nachgeholt werden kann, wird rechtzeitig bekannt gegeben. "Gekaufte Eintrittskarten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit", so Laesicke.