BRAWO

Brandenburg an der Havel Der Johanniter-Seniorentreff "Plauderecke" im Stadtteil Hohenstücken bekam Besuch von Labradorhündin Emy und Terrier Chilli – zwei Therapiehunde vom gleichnamigen Verein. Der Therapiehunde-Brandenburg e.V. bietet die Möglichkeit des ehrenamtlichen Einsatzes für Besuchshunde-Teams in sozialen Einrichtungen oder in Privathaushalten. Auf dem vergangenen 12. Engagementmarktplatz kam dieses wunderbare Match zu Stande. Den Seniorentreff "Plauderecke" gibt es seit 2018. Er bietet einen offenen und gemütlichen Treffpunkt zum gemeinsamen Spielen, Kaffee trinken oder auch Gedächtnistraining. Den Hundebesuch gab es zum ersten Mal in der Plauderecke und er fand großen Anklang bei den Damen. "Die aufgeweckte Emy begrüßte sofort alle mit einem freundlichen Stups und lockerte so vom ersten Moment an die Stimmung innerhalb der Gruppe. Chilli konnte mit seinem Bedürfnis nach Kuscheleinheiten mit den Seniorinnen schnell punkten", erklärt Jessica Schulz von den Johannitern.

Kai Swinne (Frauchen von Emy) und Asja Mandelkow (Frauchen von Chilli) vom Verein Therapiehunde-Brandenburg brachten allerhand Spielzeuge mit, welches die Futtersuche für die beiden Fellnasen etwas erschwerte. Mit diesen leichten Übungen konnten die Seniorinnen die Hunde spielerisch beschäftigen und dabei beobachten wie sie mit den ihnen gestellten Aufgaben umgehen. Eine gemütliche Kaffeerunde kam als Abschluss des Treffens bei allen gut an – und Emy und Chilli haben sich ihre Lieblingsfüße zum Ausruhen gesucht.

"Wir freuen uns jederzeit über neue Gesichter. Es wird regelmäßig gespielt, gequatscht, gebastelt und wer möchte auch gekocht und gebacken und vieles mehr. Und die Besuchshunde waren bestimmt auch nicht das erste und letzte Mal in der Plauderecke", sagt Jessica Schulz von den Johannitern.

Zur Info: Die Plauderecke ist dienstags, mittwochs und donnerstags von 13.30 bis 16.30 Uhr in der Max-Herm-Straße 4 geöffnet und kann ohne vorherige Anmeldung besucht werden.