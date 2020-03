Roland Becker

Velten (MOZ) Das für den 15. bis 17. Mai geplante Veltener Hafenfest wird wegen der Gefahren des Coronavirus nicht stattfinden. Diese Entscheidung fiel am Donnerstag im Veltener Rathaus unter Leitung von Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD). Auch für das von Pro Velten ausgerichtete Maifest wird das Ordnungsamt keine Genehmigung erteilen, sagte Stadtsprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer. Diese Entscheidung sei unabhängig davon getroffen worden, dass vom Land eine Entscheidung zur Absage aller Veranstaltungen mit mehr als 1 000 Besuchern noch ausstehe.

Die Ansteckungsgefahren seien zu groß, verwies Steinicke-Kreutzer darauf, dass beim Hafenfest an drei Tagen rund 25 000 Besucher erwartet werden.

Vor dem Aus stehen auch die nächsten Konzerte in der Ofen-Stadt-Halle. Die "Dance Masters – Best of Irish Dance" am Sonntagabend (15. ­März) dürften ebenso nicht stattfinden wie das Traditionskonzert "Immer wieder sonntags", am 21. März. "Das ist eine kritische Veranstaltung. Da vor allem ältere Leute dieses Konzert besuchen, ist das Risiko sehr groß", begründete Steinicke-Kreutzer die Entscheidung. Im Gespräch mit den Veranstaltern solle erreicht werden, dass diese selbst die Konzerte absagen. "Wir versuchen, die Konzerte zu verschieben", so die Stadtsprecherin. Sollten sich die Konzertagenturen wider Erwarten nicht einsichtig zeigen, "machen wir im Zweifelsfall von unserem Hausrecht Gebrauch", so Steinicke-Kreutzer.

Alle Veranstaltungen ab 100 erwarteten Besuchern meldet das Veltener Rathaus dem Kreis. Das dortige Gesundheitsamt solle dann entscheiden, ob die Veranstaltung abgesagt oder unter Auflagen genehmigt wird.In der Gefahr, abgesagt zu werden, steht damit auch die Stadtverordnetenversammlung am 19. März. Auch hier soll das Kreisgesundheitsamt entscheiden, ob die Sitzung abgesagt werden muss. Sollte sie stattfinden, könnten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Dazu könnte der Umzug in größere Räumlichkeiten wie der Ofen-Stadt-Halle gehören, in der die Abgeordneten und Besucher größeren Abstand zueinander wahren würden. Auch das Auslegen einer Teilnehmerliste (inklusive Besucher) werde erwogen. Damit könnten im Fall der Infektion eines Teilnehmers im Nachhinein alle Gefährdeten ermittelt und benachrichtigt werden.