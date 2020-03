OGA

Glienicke (MOZ) Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus sagt nun auch die Gemeinde Glienicke/Nordbahn alle gemeindeeigenen Veranstaltungen bis zum 31. Mai ab. Das betrifft auch den Jahresempfang am 25. März. Diese Entscheidung traf Bürgermeister Dr. Hans G. Oberlack (FDP) in Absprache mit dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Uwe Klein (SPD), und der Fachbereichsleiterin für Soziales und Ordnung, Jana Klätke. Das teilte die Gemeindeverwaltung am Donnerstag mit.

"Wir nehmen die Hinweise der Bundesregierung sehr ernst. Die Reduzierung von Kontakten ist ein Instrument, um eine Verbreitung des Virus‘ zu verlangsamen", sagten Oberlack und Klein übereinstimmend. Damit folgt die Verwaltung der Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Institutes, auf Veranstaltungen mit großen Menschenmengen zu verzichten. Sowohl der Bürgermeister als auch der Vorsitzende der Gemeindevertretung bedauerten die Absage des Jahresempfangs. "Uns war es ein Bedürfnis, zusammen mit den vielen Gästen den 30. Jahrestag der Grenzöffnung zu feiern. Aber die Gesundheit und Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger gehen vor. Daher werden wir diese Veranstaltung verschieben", waren sich beide einig.

Folgende Veranstaltungen der Gemeinde werden außerdem abgesagt beziehungsweise verschoben:

- die musikalische Reise mit Operngesang im Seniorenclub am 18. März

- die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Bestehen des Künstlerstammtisches am 28. März

- Ostercafé des Hortes "Coole Kids" am 1. April

- Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestages des Kriegsendes in Glienicke/Nordbahn am 22. April

- Vernissage mit Barbara Deichmann in der Rathausgalerie am 23. April

"Mir tut es in der Seele weh, dass wir Gedenk- und Kunstveranstaltungen sowie Feste nicht stattfinden lassen können. Aber wir müssen als Gemeinde einen aktiven Beitrag zur Virus-Eindämmung leisten", betonte Oberlack. Er bedankte sich bei allen Helfern, Künstlern und Vereinen für die engagierten Vorbereitungen der jetzt abgesagten Veranstaltungen. Sobald es die Situation jedoch zulasse, werden die Feste nachgeholt.

Veranstaltungen, die nicht von der Gemeinde organisiert werden, aber in deren Räumlichkeiten stattfinden, können nur vom ausrichtenden Verein beziehungsweise veranstaltenden Verein abgesagt werden. Dazu zählen auch die Tage des Offenen Ateliers, die am 2. und 3. Mai in vielen Kommunen Brandenburgs, darunter auch in Glienicke/Nordbahn, durchgeführt werden.

Die Kunstkutsche, die am 2. Mai in der Gemeinde die Ateliers der Künstler anfährt und vom Kulturbereich der Verwaltung organisiert worden ist, wird nicht fahren. "Wir hätten Verständnis dafür, wenn die Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers dieses Jahr nicht öffnen würden", sagte Oberlack.

Nachdem am 11. März der Bezirk Reinickendorf wegen des Corona-Virus die vorgesehene Sitzung der Bezirksverordneten absagte und angekündigt wurde, dass in den nächsten vier Wochen auch die Sitzungen der Fachausschüsse in Reinickendorf nicht stattfinden, berieten Bürgermeister Oberlack und Gemeindevorsteher Klein, wie man in Glienicke verfahren wolle.

Zum jetzigen Zeitpunkt legten beide fest, dass alle Sitzungen der politischen Gremien der Glienicker Gemeinde wie geplant stattfinden. Vorsorglich sollen die Sitzungen aber nicht mehr im kleinen Konferenzraum des Rathauses, sondern in der Mensa der Grundschule oder im großen Raum in der Glienicker Feuerwehrwache stattfinden.

Wer Fragen rund um das Thema Corona-Virus hat, kann sich an das eingerichtete Info-Telefon des Landkreises Oberhavel unter der Telefonnummer 03301 601-3900 (Mo bis Fr 08–15 Uhr / Sa bis So 10–14 Uhr) oder per E-Mail an ges.corona(@)oberhavel.de wenden.