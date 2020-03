Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin Dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin liegen jetzt weitere Testergebnisse der 19 Personen vor, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus untersucht wurden. Demnach steht nun fest, dass sich bei 12 Personen der Verdacht nicht bestätigt hat. Ihre Testergebnisse sind jeweils negativ. Nachdem am Mittwoch bereits bei acht betroffenen Menschen die Ergebnisse negativ ausgefallen waren, ist nun bei vier weiteren Personen keine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus festgestellt worden. Eine Person aus dem Landkreis, von der es bisher noch kein Testergebnis gibt, befindet sich derzeit im Ausland in häuslicher Isolation und steht auch in Kontakt mit dem Kreisgesundheitsamt.

Insgesamt hatten 19 Personen am 2. März in Neustadt bei einer mehrstündigen Besprechung Kontakt zu einer infizierten Frau aus Berlin. 13 von ihnen leben im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, die übrigen stammen aus anderen Landkreisen und Bundesländern.

Alle Personen bleiben vorsorglich – auch bei einem negativen Testergebnis – weiter bis einschließlich 17. März in häuslicher Isolation. Auch die Schulen in Neustadt, die beiden Reitinternate sowie der Hort bleiben bis dahin geschlossen. An die Schüler, Lehrer sowie und Mitarbeiter der betroffenen Einrichtungen appelliert der Landkreis, bis zum Ende der Inkubationszeit zu Hause zu bleiben. Gleiches gilt für die Personen, die in den jeweiligen Haushalten leben, also beispielsweise Eltern und Geschwister. Entsprechende Bescheinigungen für den Arbeitgeber werden von der Kreisverwaltung allen betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Anfrage ausgestellt, teilte der Kreis mit.