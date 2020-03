BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Mittwoch lud Oberbürgermeister Steffen Scheller im Rahmen der jährlichen Unternehmenserkundungen interessierte Schüler der 8. Klasse aus der Oberschule Brandenburg Nord zu einem Besuch bei der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel ein. Anlässlich der Berufsorientierung konnten sich die Jugendlichen in Form einer Präsentation einen Überblick über die Aufgaben und Struktur der Verwaltung sowie die Ausbildungs- und Studienrichtungen bei der Stadt Brandenburg an der Havel als Arbeitgeber verschaffen. Anschließend beantworteten Oberbürgermeister Steffen Scheller und Ausbildungsleiterin Anne-Sophie Krahnke die Fragen der Schulgruppe, wie zum Beispiel den schulischen Voraussetzungen und persönlichen Kompetenzen.