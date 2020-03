Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) erwartet zum Sommersemester17 Austauschstudierende aus dem weitgehend abgeriegelten Italien. Wie Ulrike Polley von der Presseabteilung berichtete, seien vier Studenten bereits seit ein bis zwei Wochen in Frankfurt, "da sie an einem vorbereitenden Sprachkurs teilnehmen". Sie seien nicht aus zu dem damaligen Zeitpunkt vom Robert-Koch-Institut benannten Risikogebieten gekommen, unterstreicht Ulrike Polley.

Was aus den anderen 13 italienischen Austauschstudenten wird, sei völlig offen. Die zuständigen Kollegen der Abteilung für internationale Angelegenheiten seien mit ihnen in ständigem Kontakt. "Moment ist nicht klar, ob diese Studierenden überhaupt aus Italien ausreisen dürfen", so Polley.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Pressestelle berichtet, dass sieben Studierende aus China, die zum Sommersemester im Masterprogramm Interkulturelle Germanistik an der Viadrina anfangen wollten, zunächst nicht kommen.

In der vorlesungsfreien Zeit finden derzeit noch alle geplanten Veranstaltungen und Prüfungen an der Europa-Universität statt, sofern sie nicht durch die Veranstalter selbst abgesagt werden.