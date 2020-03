Roland Becker

Oberhavel (MOZ) Am Donnerstagvormittag war die Entscheidung gefallen: Die für Sonnabend in Gransee vorgesehene Frühjahrstagung der Synode des Evangelischen Kirchenkreises Oberes Havelland wird wegen des Coronavirus abgesagt. Das teilte Synodalpräses Friedemann Humburg mit. Die Tagung wird nicht verschoben, sondern fällt ersatzlos aus. "Unsere Geschäftsordnung besagt, dass wir eine Synode pro Jahr abhalten müssen", so der Pfarrer. Traditionell finden zwei pro Jahr statt. Die Herbstsynode ist für den 7. November geplant. "Ich hoffe, dass sich bis dahin alle Coronaviren erledigt haben", sagte Humburg.

Auf der Synode am Sonnabend wollte er sich zur Wiederwahl als Vorsitzender des Kirchenkreises stellen. Diese Wahl wird nun auf die Herbstsitzung verschoben.