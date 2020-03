© Foto: Christian Ohde via www.imago-images.de

BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Öffnungszeiten der Wobra in der Hauptstraße 32 und im Servicebüro in der Walther-Ausländer-Straße 4 entfallen vorerst. Das teilte der Wobra-Chef Stephan Falk mit.

Laut Falk soll die Maßnahme dazu dienen, "die Ausweitung des Covid-19 zu verlangsamen und unsere Mitarbeiter und Kunden vor Ansteckungsgefahr zu schützen. Hier ist der Bereich des Kundencenters der wobra ein sensibler und schwer zu beherrschender Bereich".

Erreichbar sind die Mitarbeiter weiterhin telefonisch: montags von 9 - 12 Uhr, dienstags sowie donnerstags von 9-12 und 14-16 Uhr. In dieser Zeit können dringende Terminabsprachen erfolgen und individuelle Beratungstermine im Kundencenter vereinbart werden. Die wichtigsten wohnungswirtschaftlichen Services wie Schadenmeldungen und Formulare sind online unter [www.wobra.de] verfügbar.

Zusätzlich ist laut Falk außerhalb der telefonischen Sprechzeiten des Kundencenters die Hotline unter 03381/757-0 immer 24 Stunden am Tag erreichbar.

Für Mieter die Bareinzahlungen tätigen müssen gilt: Mittwochs in der Zeit von 9 - 11 Uhr wird dies möglich sein. Stephan Falk: "Da aber jeweils nur zwei Einzahler den Kassenraum betreten können, bitten wir schon jetzt um Verständnis, dass es zu Verzögerungen kommen kann."