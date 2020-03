Ruth Buder

Beeskow (MOZ) Kartoffeln im eigenen Garten anbauen – aber welche Sorte soll es sein? Wer nicht sicher war, konnte sich im Beeskower Raiffeisenmarkt gut beraten lassen. Die Mitarbeiter um Bereichsleiterin Bianka Worm hatten keine Mühe gescheut, den zahlreichen Kunden bei ihrer Suche nach der richtigen Knolle behilflich zu sein.

Bis zu 50 Kilogramm Kartoffeln

In sieben Töpfen hatten sie sieben verschiedene Kartoffelsorten gekocht: die rotschalige, vorwiegend feste Luna Rossa, die frühen und überwiegend festen Annabelle, Sieglinde und Solist sowie unter den mittelfrühen die vorwiegend festen Folva und Linda sowie die mehlige Melody. Zu den Kartoffeln mit den klangvollen Namen konnte, wer wollte, einen Schlag Kräuterquarquark mit Leinöl nehmen. Auch Wolfgang Götze und seine Frau Irmgard aus Oelsen sind zur Verkostung gekommen. Schon immer bauen sie Kartoffeln in ihrem Garten an, doch sie haben vor, mal die Sorten zu wechseln. "Linda ist sehr gut, die nehmen wir. Und Sieglinde als frühe Sorte", hat die Frau entschieden. Für fünf Kilo Saatgut muss das Paar zwischen acht und neun Euro berappen. "Das rechnet sich", sagt Wolfgang Götze. "Denn aus fünf Kilo Saatkartoffeln ernten wir etwa 50 Kilo Kartoffeln." Doch nicht nur aus ökonomischen Gründen bauen sie die Erdäpfel selber an. "Es macht einfach Spaß, sich im Garten zu bewegen und zu ernten. Das schmeckt doch alles viel besser", findet die Oelsenerin.

Auch Detlef Lehmann probiert erst die heißen Pellkartoffeln, ehe er Saatgut kauft. "Ich baue jedes Jahr so etwa auf 150 Quadratmetern Kartoffeln an", sagt der 71-Jährige Beeskower. Eckhard König aus Jacobsdorf fachsimpelt gerade mit Rico Arlt, Mitarbeiter des Saatgutherstellers NSP, der an diesem Tag rund 25 Sorten zum Kauf anbietet. "Wie lange ich Kartoffeln anbaue? Na, seit ich laufen kann", lacht der 61-jährige Jacobsdorfer. "Erst mal ist alles Bio. Ich dünge nur mit Karnickel- und Taubenmist. Und dann haben doch die eigenen Kartoffeln doch einen ganz anderen Geschmack als die gekauften", ist sich der Kleingärtner sicher.

Unter den vorwiegend älteren Kunden sind nur wenige jüngere auszumachen. Zu ihnen gehört die 46-jährige Beatrice Wiesner aus Merz, die ihre Mutter Ursula Karras begleitet. Bisher haben sie auf ihrem Grundstück die beliebte, mehlige Adretta angebaut, aber sie könnten sich auch vorstellen, zu einer anderen Sorte zu wechseln. Die beiden Frauen kosten sich durch die Pellkartoffeln und machen sich auf einem gelben Zettel ihre Notizen. "Warum wir noch Kartoffeln anbauen? Na, weil der Garten da ist", hat Beatrice Wiesner eine ganz einfache Erklärung. Gedüngt werde mit Pferdemist, etwa 15 bis 20 Zentner würden sie in jedem Jahr ernten. "Unsere eigenen Kartoffeln haben bis jetzt gereicht, aber nun müssen wir zukaufen."

An der großen Palette mit den Kartoffel-Raritäten, wie der rotfleischigen America Rose (durchgeschnitten sieht sie aus wie eine Salami), der lilafarbenen Königsblau, oder der Gourmetkartoffel Huckleyberry Gold mit lila Schale und gelbem Fleisch steht Matthias Schulze bereit zur Beratung. Der umtriebige Bauer aus Görzig gehört zu den letzten Landwirten der Region, die überhaupt noch Kartoffeln anbauen und diese ganzjährig direkt vom Hof vermarkten. "Im Moment ist der Abverkauf höher als sonst", freut sich der Bauer. "Der Coronavirus lässt grüßen." Mit der neuen Ernte könne, abhängig vom Wetter, etwa Anfang Juli gerechnet werden. "Wir bauen diesmal die frühe Sorte Finka an. Die Saatkartoffeln kommen etwa Mitte April in die Erde und sind nach 90 Tagen erntereif." Insgesamt baut Schulze auf sechs Hektar Kartoffeln der vorwiegend festkochenden Sorte Laura und der mehligen Adretta an. Schulze will bemerkt haben, dass sich das Verhalten der Menschen langsam ändert und sie immer mehr zu regionalen Produkten greifen.

Wenig Sand, wenig Wasser

Sein Rat an Kleingärtner: Am besten gedeihen Kartoffeln auf Böden, die nicht zu sandig und etwas feucht sind, aber nicht zu Staunässe neigen. Erst wenn der Boden fünf bis acht Grad warm ist, sollten die Saatkartoffeln gelegt werden, "damit sie gut keimen". Das optimale Wachswetter liege zwischen 17 und 20 Grad und "ab und zu mal Regen". Und was jeder Kartoffelanbauer weiß: Sie gedeihen am besten in der Drei-Felder-Wirtschaft mit wechselnder Fruchtfolge. Nur alle drei Jahre dürfen an gleicher Stelle Kartoffeln wachsen.

Saatkartoffeln und anderes Saatgut bietet neben den Raiffeisenmärkten am Sonnabend auch die Saatgutbörse des Naturparks Dahmen-Heideseen auf der Burg Storkow an. Geöffnet ist von 14 bis 18 Uhr.