Silvia Passow

Elstal Ende vergangenen Jahres hatten sich Mieter aus der Eulenspiegelsiedlung in Elstal an BRAWO gewandt. Die in der Mieterinitiative Elstal aktiven Mieter sagten damals, sie wüssten nicht, wer derzeit Eigentümer der Häuser sei, in denen sie leben und glaubten, der Eigentümer könnte die "Deutsche Wohnen" sein, beziehungsweise vielleicht bald werden. Auf Nachfrage erklärte die Deutsche Wohnen Mitte Dezember 2019 sie sei nicht Eigentümerin der Siedlung. Keine drei Monate später meldeten sich die Mieter erneut. Wieder geht es um die Frage des Eigentümers der Siedlung. Laut der Mieter würde die Siedlung zum 1. April ins Eigentum der Deutschen Wohnen übergehen. Matthias Redsch von der Mieterinitiative Elstal sagt: "Wir sind überrascht und verärgert über das Verwirrspiel, dass die Deutsche Wohnen uns gegenüber veranstaltet."

Auf Nachfrage bestätigt dieDeutsche Wohnen: "Die Siedlung gehört nach wie vor nicht der Deutsche Wohnen. Angesichts des fortgeschrittenen Prozesses kann ich ihnen aber zum heutigen Tag zumindest bestätigen, dass wir den Erwerb der Siedlung zum 1. April anstreben." Ferner wird erklärt, dass die Mieter erst dann von der Deutsche Wohnen offiziell informiert werden könnten, wenn der Eigentümerwechsel tatsächlich vollzogen sei. Und: "Für die Mieterinnen und Mieter ändert sich mit uns als neuem Eigentümer und Verwalter faktisch nichts. Weder sind Mieterhöhungen vorgesehen, noch Sanierungsarbeiten. Die Gebäude sind in einem guten Zustand und bedürfen keiner außergewöhnlichen Investitionen. Sollten Instandsetzungsarbeiten nötig sein, sind diese sowieso durch uns als Eigentümer zu tragen. Auch Neubau und Nachverdichtung sind nicht vorgesehen."

Diesen und ähnlichen Versprechen mag Matthias Redsch keinen Glauben schenken. Er sagt: "Das Ganze erscheint uns wie ein Trugspiel." Denn er selbst habe seit August letzten Jahres versucht, von der Deutsche Wohnen Antworten auf seine Fragen zu bekommen. Redsch und die Mitglieder der Mieterinitiative befürchten "Wuchermieten und Luxussanierung". Redsch fragt: "Hat die Deutsche Wohnen eine adäquate Information vermieden, um so eine eventuell noch mögliche Verhinderung durch die Mieter/innen abzuwenden?"

Die Deutsche Wohnen ist keine Fremde in Elstal. Das Unternehmen hat denkmalgeschützte Sanierungen in Elstal durchgeführt und wurde dafür 2015 mit dem Deutschen Bauherrenpreis ausgezeichnet. Darauf und auf die anderen Unternehmungen der Deutsche Wohnen in Elstal weist der Pressesprecher der Deutsche Wohnen ausdrücklich hin. "Wir als Deutsche Wohnen sind große Fans von Wustermark", lässt die Pressestelle wissen.

Allerdings war es in der Elstaler Eisenbahner-Siedlung auch schon zu Unmut bei den Mietern gekommen. So war im letzten Jahr in einem der Häuser, welches sich ebenfalls im Besitz der Deutsche Wohnen befindet, über einen längeren Zeitraum weder Heizen noch warm Duschen möglich. Die entsprechende Anlage war defekt gewesen und die Reparatur zog sich hin.

Auch Matthias Redsch ist nicht überzeugt. "Unser Vertrauen hat die Deutsche Wohnen nicht, sie muss sich unser Vertrauen erst verdienen. Bis dahin bleiben wir skeptisch und kritisch", sagt er. Was seine Bemühungen um den Erhalt preisgünstiger Wohnungen angeht, würde er sich weiterhin mehr Unterstützung durch die Ortsbeiräte, Gemeindevertreter und den Bürgermeister wünschen, sagt er und ist sich sicher, dass mit den finanzstarken Steuerzahlern in der Gemeinde die finanziellen Möglichkeiten für Lösungen gegeben seien.