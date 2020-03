Bernhard Schwiete

Bugk (MOZ) Die Ortsdurchfahrt war eines der Themen, die am Dienstag bei der Ortsbegehung in Bugk diskutiert worden sind. Armin Krohm, einer von nur zwei Einwohnern, die bei Regenwetter außer dem Ortsbeirat zum Rundgang erschienen waren, wies auf Unebenheiten in der Fahrbahn hin. Nahe des Ortsausgangs Richtung Kehrigk seien an mehreren Stellen Senken entstanden. Ursache sind seiner Auffassung nach Baumfällungen am Straßenrand. "Wahrscheinlich verfaulen dort jetzt die Stubben", sagte er. Direkt handeln kann die Stadt Storkow in dieser Sache indes nicht – denn die Ortsdurchfahrt ist eine Landesstraße. Bauhofleiter Felix Mayer versprach trotzdem, sich zu kümmern. Er wolle demnächst ohnehin einen Termin mit der zuständigen Straßenmeisterei Beeskow vereinbaren, dann werde er die Sache ansprechen.

Ortsvorsteher Matthias Bradtke äußerte den Wunsch nach dem Bau eines Radweges von Kehrigk über Bugk nach Storkow. Einen entsprechenden Antrag habe es bereits vor zwölf Jahren gegeben. Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig sagte zu, auch das weiterzuleiten. "Große Hoffnung habe ich allerdings nicht", sagte sie. Wenn eines Tages tatsächlich neue Radwege an Landesstraßen in Storkow und Umgebung gebaut würden, dann seien vermutlich zunächst stärker befahrene Verbindungen an der Reihe, an denen bislang ebenfalls Radwege fehlen. Als Beispiele nannte sie die L 361 über Kolpin und Rauen nach Fürstenwalde sowie die L 23 auf dem Abschnitt nach Rieplos und Spreenhagen.

Bauhof schneidet Weg frei

Ein Handeln der Stadt kündigte Mayer auf Nachfrage für den zugewachsenen Weg zum Bugker See an. "Wir werden ihn freischneiden", sagte er. Kompliziert sei die Angelegenheit, weil die Verbindung zur Hälfte der Heinz-Sielmann-Stiftung gehöre. "Wir werden das jetzt aber trotzdem umsetzen", sagte er.

Die nächste Ortsbegehung folgt heute, ab 17 Uhr in Selchow, Treffpunkt ist am Feuerwehr- und Gemeindehaus.