red

Mittelmark Seit am 31. Dezember 2019 das WHO-Landesbüro China über eine Häufung von Lungenentzündungen mit unklarer Ursache in Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei informiert worden ist, hat sich die Coronavirus-Erkrankung über China hinaus dynamisch entwickelt.

Die Übertragung von Mensch-zu-Mensch wurde bestätigt. Mit einem Import von einzelnen Fällen nach Deutschland musste gerechnet werden; tatsächlich gab es in den letzten 14 Tagen tatsächlich bereits Übertragungen in den Bundesländern. Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung ist gegeben - daher sind die Anstrengungen vor allem darauf gerichtet, Infektionsketten zu verhindern oder einzugrenzen.

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark gab es am 11. März erstmals Fälle der Erkrankung. Das Gesundheitsamt hat die erforderlichen Anordnungen getroffen und die häusliche Isolierung veranlasst. Weitere Maßnahmen waren nach der Abklärung der Kontaktpersonen nicht notwendig.

Eine Corona-Hotline ist ab sofort unter der 033841/91 111 eingerichtet. Diese ist in der Zeit von 9.00 bis 14.00 Uhr zu erreichen! Weitere Informationen zum neuartigen Coronavirus finden Interessierte hier unter Meldepflichtige Erkrankungen.

Darüber hinaus sind zusätzliche und aktuelle Informationen unter folgenden Quellen zu finden:

Robert-Koch-Institut:

Internetseite zum Coronavirus (Link)

Bundesgesundheitsministerium:

Tagesaktuelle Nachrichten Coronavirus (Link)

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-2019-ncov.html

Auswärtiges Amt - Reisewarnungen

www.auswaertiges-amt.de

Auch der Landkreis Potsdam-Mittelmark trifft Vorbereitungen, um auf veränderte Sachlagen entsprechend reagieren zu können.