MOZ

Beeskow (MOZ) Wie der Polizei am Mittwoch angezeigt wurde, sind noch Unbekannte nachts zuvor in der Raßmannsdorfer Straße in Beeskow in einen Tauchshop und eine Wohnung eingebrochen.

Mit einer Kamera und einer Stange Zigaretten verließen sie anschließend den Ort des Geschehens.

Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) ermitteln nun zu den Tätern.