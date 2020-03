MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr versucht, ein Fenster an einem Schulgebäude in der Waldstraße in Bad Freienwalde aufzudrücken.

Dafür gelang der Einbruch in ein Nebengelass. Sie stahlen einen Beamer und einen Laptop. Zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.

Die Kriminalpolizei sicherte umfangreich Spuren und nahm die Ermittlungen zum Diebstahl im besonders schweren Fall auf.