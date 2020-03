MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Polizisten haben am Mittwochvormittag in Frankfurt (Oder) Mitarbeiter der Stadtverkehrsgesellschaft bei der Kontrolle von Schwarzfahrern unterstützt. Bei dem Einsatz wurde eine Polizistin am Dresdner Platz verletzt.

Die Kontrolleure der SVG hatten gegen 11.10 Uhr einen Mann in einer Straßenbahnlinie ohne gültigen Fahrschein ertappt. Der Delinquent wollte sich auch nicht ausweisen, meldete die Polizei. Als eine Polizistin nun die Straßenbahn betrat, wurde sie von dem Mann umgehend mit einem Fußtritt aus der Tür befördert. Die 45-Jährige kam in der Folge zu Fall und erlitt eine Verletzung, die sie bis auf Weiteres dienstunfähig machen wird. Der Wüterich musste mit Pfefferspray und körperlicher Gewalt zur Räson gebracht werden.

Die Beamten nahmen in fest. Auf dem Weg zum Revier wollte er abermals keine Ruhe geben und leistete wieder Widerstand. Wie sich herausstellte, hatte man es mit einem 33-jährigen Wohnungslosen zu tun, der bereits hinlänglich bekannt ist. Er ist vorläufig festgenommen und soll zügig einem Haftrichter vorgeführt werden.