MOZ

Lübben (MOZ) Lübben. Außergewöhnliches Engagement rund um den Natur- und Umweltschutz in der Region soll in diesem Jahr öffentlich gewürdigt werden. Darum hat der Landkreis Dahme-Spreewald einen Umweltpreis ausgelobt, er wird jedes dritte Jahr vergeben. In diesem Jahr anlässlich des von den Vereinten Nationen zum Tag der Umwelt erklärten 5. Juni. Das Preisgeld beträgt 2600 Euro und kann auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden.

Der Umweltpreis des Landkreises wird für besondere ehrenamtliche Leistungen oder wissenschaftliche Arbeiten in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege, Abfallwirtschaft und Umweltbildung zu einer nachhaltigen Verbesserung der Umweltsituation verliehen. Die Preisverleihung erfolgt als öffentlicher Teilnahmewettbewerb.

Teilnahmeberechtigt sind natürliche und juristische Personen, die ihren Sitz im Dahme-Spreewald-Kreis haben und nicht hauptberuflich in den genannten Bereichen tätig sind. An Mitarbeiter der Kreisverwaltung sowie Abgeordnete des Kreistages kann der Umweltpreis nicht verliehen werden.

Die abschließende Entscheidung über die Vergabe trifft der Kreisausschuss.

Eigenbewerbungen sowie Vorschläge Dritter sind beim Umweltamt des Landkreises Dahme-Spreewald (Weinbergstraße 1 in 15907 Lübben/Spreewald) schriftlich noch zum 31. März 2020 in einem verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk "Umweltpreis" zusammen mit der Teilnahmeerklärung einzureichen.