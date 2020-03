Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Leichnam identifiziert: Bei der Toten, die am Samstag, 7. März, in einem Wäldchen zwischen Premnitz und Döberitz gefunden wurde, handelt es sich um Marlies J. aus Premnitz. So erklärte es eine Sprecherin der Polizeidirektion West auf BRAWO-Anfrage.

Zu Heiligabend 2019 wurde die 61-jährige Frau vermisst gemeldet. Schon seit Anfang Dezember war sie nicht mehr gesehen worden. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. "Die Vermutung liegt nah, das es sich bei diesem Fall um einen Suizid handelt", so Sprecherin Stefanie Wagner-Leppin.

Marlies J. war einer von zuletzt drei Vermisstenfällen in der Region. Erst eine Woche zuvor waren in einem Wald im Osten Rathenows die sterblichen Überreste des Rentners Uwe T. gefunden worden. Auch hierbei wird seitens der Polizei eine Gewalttat ausgeschlossen. Er war im Juni 2019 vermisst gemeldet worden. Weiter vermisst bleibt der Rathenower Michael G. Seit April 2018 fehlt von dem damals 53-jährigen Mann jede Spur.