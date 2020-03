Elke Kögler

Oberhavel (MOZ) Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter, die zwischen dem 1. und 8. Fahrkartenautomaten in Gransee, Fürstenberg und Kremmen aufgebrochen haben, geben können.

Am 1. März, gegen 23.50 Uhr, brachen Unbekannte den Fahrkartenautomaten auf dem Bahnhof Gransee auf. Geld wurde allerdings nicht gestohlen. Knapp eine Stunde später, am 2. März um 0.50 Uhr, gelang es Personen, einen weiteren Automaten am Bahnhof Fürstenberg aufzubrechen und Bargeld zu stehlen. Einige Tage später, am 8. März 2020 gegen 2 Uhr, wurde ein weiterer Automat in Kremmen aufgebrochen.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung sowie eines besonders schweren Falls von Diebstahl. Wer verdächtige Personen und Fahrzeuge im Umkreis der Tatorte beobachtet hat und Angaben zur Tat mitteilen kann, meldet sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 030 206229360 oder der unter kostenfreien Rufnummer 0800 6888000.