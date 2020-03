An allen Eingängen zum Seniorenheim Oder-Spree stehen Desinfektionsmittelspender und Hinweistafeln bereit. © Foto: Peggy Lohse

Fieber messen als Vorkehrung: Im "Haus am Dom" misst Mitarbeiterin Natalya Bila bei Bewohner Kurt Keller (86). © Foto: Conradin Walenciak

Peggy Lohse, Monika Rassek, Bernhard Schwiete

Beeskow (MOZ) Am Eingang des Seniorenheims in Beeskow richten sich immer mehr Hinweise an Besucher: Wer selbst krank ist, sollte besser nicht eintreten. Daneben: Hygienetipps von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wer die Einrichtung betritt, den begrüßen Desinfektionsmittel.

Das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs bei einer Infektion mit dem Coronavirus steigt für ältere Menschen bereits ab 50 bis 60 Jahre an, wie das Robert-Koch-Institut in seinen regelmäßig aktualisierten Hinweisen zum Umgang mit der beginnenden Epidemie beschreibt. Besonders Personen mit einem weniger gut reagierenden Immunsystem, Belastungen und Vorerkrankungen zählen zur Risikogruppe. Darum rücken auch Senioreneinrichtungen und Pflegedienste in den Fokus.

Immer auf Viren vorbereitet

Bei den Seniorenheimen Oder-Spree ist man allerdings sowieso auf Infektionskrankheiten eingestellt, wie Pflegedienstleiterin Anett Kaiser sagt. "Wir müssen auch aufgrund anderer möglicher Erkrankungen, zum Beispiel Durchfallerkrankungen, immer genug Hygiene-Materialien vorrätig haben", erläutert sie. Dazu zählten: Kittel, Hauben, Mundschutz, Überziehschuhe und natürlich Desinfektionsmittel. Lebensmittel könnten jedoch nicht für 200 Personen und zwei Wochen im Voraus gehortet werden: Dafür gebe es keine Kapazitäten.

Desinfektionsmittelspender sind an allen Ein- und Ausgängen aufgestellt, Besucher sollen sich vorher und nachher gründlich die Hände reinigen. Darum bitten zusätzliche Hinweisschilder. "Das gibt es alles schon seit Jahren", so Kaiser. Aber: "In letzter Zeit müssen wir die Behälter öfter auffüllen." Die Besucher griffen selbstständig häufiger zur Desinfektion, meint sie.

Aktuell gebe es aber keinerlei Erkrankungen im Beeskower Haus, so Kaiser, auch keine Erkältungssymptome. Sollten welche bei einem Bewohner auftreten, werde der Hausarzt zur Untersuchung gerufen. Bei der Pflege sind Basishygiene mit Handschuhen und Schürze Pflicht. Im Falle einer Corona-Infektion müsste sich die Einrichtungsleitung dann noch einmal für einen Notfallplan zusammensetzen.

Zunächst aber hat die Einrichtung auf Empfehlung des Gesundheitsamtes noch einen zusätzlichen Zettel an der Eingangstür aufgehängt: Wer selbst unter Atemwegserkrankungen oder Fieber leidet, soll demnach von einem Besuch absehen, um Bewohner und Tagesgäste vor Infektionen zu schützen. An der nächsten Tür wartet dann der Desinfektionsmittelspender mit ausführlicher Anleitung.

Für Pflegeeinrichtungen gelte das, was jeder ohnehin wisse, betont Amtsleiter Dr. Ricardo Saldaña-Hendreck: "Wer selbst krank ist, geht nicht zu einem Pflegebedürftigen." Das sei auch auf Wohngemeinschaften übertragbar. "Einzig Altenheime sind ein Sonderfall, dort haben die Betreiber Hausrecht und könnten gegebenenfalls beispielsweise die Besuchszeiten einschränken."

"Im Landkreis Oder-Spree gibt es derzeit zwei bestätigte Fälle, die auf das Coronavirus positiv getestet wurden", informiert Saldaña-Hendreck. Das seien keine Massen und keine Krise. Dennoch gebe es viele Unsicherheiten in der Bevölkerung. "Wir haben daher auch die Besetzung der Hotline erweitert, sodass inzwischen etwa zehn Mitarbeiter fachkompetent beraten", so der Mediziner.

Lächeln statt Panik

Anke Reincke vom Pflegedienst "Pflege mit Herz" in Bad Saarow berichtet derweil, auf Desinfektion zu achten, sei in ihrem Unternehmen ohnehin selbstverständlich. "Noch haben wir auch genügend Mittel vorrätig, ebenso wie Handschuhe."

Auf Händeschütteln werde derzeit verzichtet, stattdessen belasse man es zur Begrüßung bei einem Lächeln. Mundschutz lasse sie nicht verwenden. "Ich plädiere für einen normalen Umgang miteinander, statt in Panik zu verfallen", sagt sie. Am Mittwochabend soll eine Informationsveranstaltung für Patienten und Angehörige stattfinden, zu der sie 100 Gäste erwartete. Über Absage habe sie nicht nachgedacht, so Reincke.