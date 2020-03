Familiendrama in Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel In der Ferdinand-Lasalle-Straße hat heute Morgen ein 55-Jähriger eine Frau mit einem Messer angriffen und schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte ein Zeuge einschreiten und den Angreifer daran hindern, die Frau weiter zu verletzten.

Der Täterentfernte sich nach seinem Angriff mit dem Pkw vom Tatort und fuhr auf der Grüninger Landstraße gegen einen Baum. Er wurde schwerverletzt zunächst von der Feuerwehr geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell ist der Mann noch nicht vernehmungsfähig. Auch das 47-jährige Opfer befindet sich zur weiteren medizinischen Betreuung in einem Krankenhaus.

Bekannt ist, dass es sich um ein Ehepaar aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark handelt. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Abläufen und Hintergründen führt nun die Mordkommission der Polizeidirektion West. Sie dauern derzeit weiter an.

Ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist, in wieweit ein Zusammenhang zu zwei PKW-Bränden am heutigen Morgen, ebenfalls in der Ferdinand-Lasalle-Straße, besteht.

Wegen des Unfalls war die Landstraße über einen längeren Zeitraum voll gesperrt. Der PKW wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Der Bereich der Ferdinand-Lasalle-Straße war mehrere Stunden gesperrt. Hier führten Kriminaltechniker die Spurensicherung durch.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit diesem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten und noch nicht erfasst wurden, sich an die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel, unter 03381-5600, zu wenden.