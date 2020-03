Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) appellierte am Donnerstag, bei Fragen zum Corona-Virus die bundesweite Hotline 116117 anzurufen.

Es sei wichtig, die Nummern 110 und 112 unbedingt für lebensbedrohliche Erkrankungen frei gehalten werden. Holger Rostek, Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, erklärte, dass zurzeit 50 medizinische Mitarbeiter für die Hotline 116117 arbeiten und beraten. Er empfahl für Informationen auch Internetseiten des Robert-Koch-Instituts, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder des Bundesgesundheitsministeriums zu nutzen.

Nonnemacher lobte die Entscheidung, in Frankfurt (Oder) eine Spezialsprechstunde des Klinikums in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten zu installieren. Allerdings solle man dort auch erst nach ärztlicher Empfehlung und Anmeldung erscheinen. Solche Lösungen werden in allen Landesteilen angestrebt, eine Einheitslösung wird es nicht geben, sagte die Ministerin. "Wir können die Erkrankung nicht verhindern", so Nonnemacher. Aber es müsse gelingen, die Krankenhäuser für die schweren Fälle frei zu halten.

Außerdem wurde noch an diesem Nachmittag das Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen für Brandenburgerlassen. Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen müssen bei den kreislichen Behörden angemeldet werden. Außerdem wurde verfügt, dass Personen, die aus Risikogebieten zurückkehren, sich zwei Wochen einer häuslicher Quarantäne unterziehen. Für sie gilt das Betretungsverbot für Kitas, Schulen und medizinische Einrichtungen, ausgenommen zur Behandlung.

Eine Entscheidung, die Universitäten und Hochschulen wie in Berlin zu schließen, wird nach Informationen dieser Zeitung auch für Brandenburg vorbereitet. Nonnemacher gab in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass man nicht sofort alle Einrichtungen schließen sollte. Man müsse gut abwägen, da es in Brandenburg einen hohen Anteil an berufstätigen Frauen gibt, die von Schließung besonders betroffen sind.