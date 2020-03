Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Gernot Schmidt, Landrat von Märkisch-Oderland, hat für Freitag die hauptamtlichen Bürgermeister und Amtsdirektoren eingeladen, um die Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beraten. Dabei geht es um eine Verständigung zum Umgang mit öffentlichen Veranstaltungen, die Aufgaben und Zuständigkeiten des Gesundheitsamtes. "Nach dem aktuellen Stand der Dinge werden wir als Landkreis keine pauschalen Festlegungen treffen, was die Veranstaltungen angeht. Möglicherweise wird es seitens des Landes Richtlinien geben", erklärte Thomas Berendt, Sprecher der Kreisverwaltung. Aktuell sei es so, dass jeder Veranstalter selbst die Lage einschätzen soll, wie hoch das Risiko ist, und entscheiden kann, ob er die Veranstaltung durchführen kann oder nicht.

In einem aktuellen Fall geht es um das Schlachtefest am 29. März in Wuschewier, für das der Fleischer selbst das Risiko einschätzen soll. Aufgrund der Situation um die Corona-Epidemie hat sich der Vorstand des Ökospeicher entschlossen, den geplanten Ostermarkt am 5. April abzusagen: "Wir bedauern das sehr, sehen uns aber in der Verantwortung für die Gesundheit unserer Gäste, Aussteller und Helfer", informierte der Vorstand. Mit der Absage will der Verein einen vorsorglichen Beitrag leisten, um das Infektionsrisiko zu verringern und die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Die Absage schließe auch die am 5. April geplante Ökofilmtour-Veranstaltung mit ein. Alle übrigen Veranstaltungen sollen zunächst wie geplant stattfinden.

Letschins Bürgermeister Michael Böttcher teilte mit, dass die feierliche Eröffnung des Boberhauses am Fontane-Park ausfallen müsse. Er begründete dies allem mit der Erkrankung von Mitarbeitern. Kommentar