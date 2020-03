MOZ

Niederfinow (MOZ) Nach einem Feuer in einer Scheune in Niederfinow ermittelt die Kriminalpolizei zur Brandursache. Gegen 12.30 Uhr hatte das Gebäude an der Hebewerkstraße in Flammen gestanden. Die Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass das Gebäude durch das Feuer massiv beschädigt wurde. Der Besitzer des Anwesens hatte, als er die Flammen bemerkte, noch selbst versucht zu löschen. Der 38-jährige Mann musste von Rettungskräften wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden.