Juliane Keiner

Brück (moz) Der Kunst- und Trödelmarkt auf dem Gelände der "Alten Brücker Post", Ernst-Thälmann-Straße, verspricht ein geselliger Tag zu werden. Annie Tilmant und Ricarda Müller sind eifrig mit den Vorbereitungen beschäftigt. Am Muttertag, 10. Mai, wird auf dem wunderschönen Gelände der Alten Brücker Post getrödelt, geschlemmt, entspannt und - tierisch Gutes getan!

"Wir hoffen auf viele, viele Verkaufsstände, damit am Ende des Tages ein kleines Sümmchen an die Ehrenamtler der Tiertafel Bad Belzig überreicht werden kann", so Annie Tilman. Verkauft werden darf so ziemlich alles: Kinderkleidung, Bilder, Selbstgefertigtes, Spielzeug, Geschirr... Pro Stand zahlt der Verkäufer 3 Euro plus 10 bis 20 Prozent der Verkaufserlöse. Das Geld wird noch am selben Tag überreicht. Die Tiertafel Bad Belzig wird selbstverständlich auch vor Ort sein, frisch gebackene Waffeln anbieten und über ihre ehrenamtliche Arbeit berichten.

Wer möchte sich an dem bunten Treiben beteiligen? Standbewerbungen senden interessierte Teilnehmer biss per Mail an info@altebrueckerpost.org. Dabei stehen sollte was verkauft werden soll und ob ein Tisch benötigt wird oder mitgebracht werden kann.