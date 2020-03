Elke Kögler

Germendorf (MOZ) Eine 73-Jährige ist am Donnerstagabend, gegen 20.05 Uhr, mit ihrem Fahrzeug gegen einen Straßenbaum gefahren. Die Frau war auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Germendorf und Sommerswalde unterwegs, als ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Nachdem sie ausweichen wollte, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Baum. Die Airbags entfalten sich, so dass die Fahrerin unverletzt blieb. Das Schwein rannte wieder in den Wald. Am Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, ist ein Sachschaden in Höhe von 6 000 Euro entstanden.