Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Am Lenkrad sitzen und während der Fahrt gleichzeitig eine WhatsApp schreiben? Was unglaublich klingt, sei kein Einzelfall. Sebastian Thon und seine Kollegen von der Polizeiinspektion Barnim erleben derlei "Ablenkungsdelikte" immer häufiger. Weshalb sie bei ihrer groß angelegten Verkehrskontrolle im März jetzt genau solche Manöver ins Visier nahmen.

Handy am Ohr, das Smartphone als Navi nutzen wollen und die Adresse eingeben oder eben schnell eine Nachricht senden, das sei extrem gefährlich. Deshalb gebe es dafür empfindliche Strafen: 100 Euro Geldbuße und einen Punkt in Flensburg. "Das trifft die Sünder schon sehr, da entgleisen dann oft die Gesichtszüge, wenn sie erwischt werden", berichtete Thon am Kontrollpunkt in Finowfurt unweit der Abfahrt von der Autobahn A 11.

Kooperation mit Ordnungsamt

An diesem Vormittag waren es jedoch vor allem das "überfahrene" Stopp-Schild sowie der Sicherheitsgurt, der "vergessen" wurde anzulegen, weshalb die Beamten Auto- und Lkw-Fahrer herauswinkten. Bei einem Lenker stellten die Uniformierten zudem Drogenkonsum fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Test bestätigte später den positiven Befund: Amphetamine.

In Finowfurt, einer von sechs Kontrollpunkten, wurden die Beamten durch zwei angehende Kommissare unterstützt. Lea Kreßmann und Michelle Brecker studieren an der Polizeihochschule Oranienburg und absolvieren derzeit in der Inspektion Barnim beim "Wach- und Wechseldienst" ein dreimonatiges Pflicht-Praktikum. Neben Finowfurt waren die Beamten u. a. in Ahrensfelde, Hohenfinow und Eberswalde im Einsatz. In der Kreisstadt beteiligte sich laut Thon auch erstmals das städtische Ordnungsamt an den Kontrollen. Diese Zusammenarbeit, so der Polizeihauptkommissar, soll künftig intensiviert werden.

Am Ende der Aktion standen 41 Fälle von missbräuchlicher Handy-Nutzung sowie 73 Tempo-Verstöße zu Buche. 39 Fahrer waren nicht angeschnallt und 15 Lenker missachten das Stopp-Schild.

Grundlage für die monatlichen Kontrollen seien einerseits Bürgerbeschwerden (etwa in puncto Lärm und Raserei durch Motorräder), andererseits eigene Erfahrungen sowie Unfallstatistiken, so Sebastian Thon. Jüngst wurde bekanntlich der Verkehrsunfallbericht 2019 vorgestellt. Während die Zahl der Unfälle insgesamt im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant geblieben ist, hat sich die Zahl der Unfälle aufgrund von Raserei um immerhin 25 Prozent erhöht. Deshalb blieben Geschwindigkeitskontrollen ein Schwerpunkt, so Thon.