Markus Kluge

Kyritz (MOZ) Eine Polizistin ist im Einsatz am Dienstag in Kyritz verletzt worden. An der Tankstelle an der Bundesstraße 5 hatte die Polizeibeamtin in Zivil hatte polizeibekannten 21-Jährigen angesprochen und versucht, ihm den Zündschlüssel seines Renault wegzunehmen. Der Mann war ihr wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bereits polizeilich bekannt. Im anschließenden Handgemenge konnte der 21-Jährige sich dennoch ins Auto setzen und losfahren. Dabei wurde die Frau mehrere Meter mitgeschleift und verletzt. Sie musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der 21-Jährige flüchtete in seinem Auto. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde er in den späten Abendstunden in einer Wohnung in Kyritz gefunden und vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin stellte Haftantrag beim Amtsgericht.Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.