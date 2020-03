Stefan Zwahr

Löwenberg (MOZ) Die 47. Auflage des Löwenberger Lankelaufs wird nicht am kommenden Sonnabend, 14. April ausgetragen.

Das habe der Vorstand des Löwenberger SV am Donnerstag in Abstimmung mit der Abteilungsleitung entschieden, teilte Organisatorin Carolin Ulbrich mit. "Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, in Anbetracht der aktuellen Ereignisse bleibt uns aber keine andere Wahl", bemerkt die Funktionärin in Anspielung auf die aktuelle Coronavirus-Situation.

Ersatzlos gestrichen ist der Lauf aber nicht. "Wir wollen einen neuen Termin suchen", so Ulbrich.