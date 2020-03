Seelow (MOZ) Ulf Grieger, Lokalredaktion Seelow, kommentiert:

Mit Verantwortungsbewusstsein und Augenmaß ist man im Landkreis Märkisch-Oderland bislang mit der Ansteckungsgefahr umgegangen. Selbst die Hamsterkäufe hielten sich in Grenzen.

Doch nun beginnt die Szenerie eine Dynamik aufzunehmen, mit der das mehr aufklärende Element der Kreisverwaltung doch dem aktiven Anordnen Platz machen sollte. Eine Situation, bei der der Fleischer selbst einschätzen soll wie gefährlich die Teilnahme an seinem Schlachtefest für seine Gäste sein soll, ist nicht hinnehmbar.

Zumal die Zeit in diesem Fall auch Geld ist und den Veranstaltern eine Absage in letzter Minute meist teurer kommt als die rechtzeitige Notbremse. Im Nachbarkreis Barnim wurden die meisten Veranstaltungen abgesagt. Im Kreis Oder-Spree und Frankfurt hingegen geht man ähnlich vor wie in Märkisch-Oderland. Allerdings sagen überall vermehrt auch die Veranstalter selbst ab. Es wird zudem damit gerechnet, dass auch die Gäste ausbleiben werden, da sie das persönliche Risiko der Ansteckungen nicht eingehen wollen.

Nun kann man nur auf eine landesweite Richtlinie hoffen, die den Behörden vor Ort die Grundlagen für klare und einheitliche Entscheidungen je nach Veranstaltungsgröße gibt.