dpa

Potsdam (dpa) In Brandenburg ist die Zahl rechter Gewalttaten nach Angaben des Vereins Opferperspektive deutlich zurückgegangen.

142 Gewaltdelikte zählte der Verein im Jahr 2019. Das waren 32 weniger als im Jahr zuvor, wie die Beratungsstelle am Donnerstag in Potsdam mitteilte. Trotz des Rückgangs sei die Bedrohungslage durch rechten Terror nach Morden wie in Kassel, Halle und Hanau gestiegen, sagte Geschäftsführerin Judith Porath. "Betroffene sind zu recht verunsichert und fühlen sich nicht geschützt. Rechte Angriffe und Bedrohungen können jederzeit und überall passieren."

"Die Menschen machen sich ernsthaft Sorge um ihre Sicherheit in diesem Land. Das erfahren wir inzwischen in jedem Beratungsgespräch", sagte Porath.

"Wir haben Täter in Brandenburg mit zutiefst rassistischem Weltbild", sagte Anne Brügmann, Beraterin in Nordbrandenburg. Dazu zählten Täter, die zuvor noch nie in Erscheinung getreten seien. Da brauche es wenig Phantasie, um sich einen Vorfall wie in Hanau vorzustellen.

Nach den Zahlen der Beratungsstelle bleiben rechte Gewalttaten im Norden Brandenburgs relativ konstant. Am häufigsten waren Taten dort in den Landkreisen Uckermark (18) und Oberhavel (18). In Potsdam wurde ein Anstieg von 11 (2018) auf 17 (2019) Angriffe registriert.

Dagegen sind die Zahlen im Süden des Landes rückläufig, vor allem in Cottbus. Dort wurden 2019 demnach 14 rechte Gewalttaten gezählt, 2018 waren es 35. Vor allem gab es weniger rassistische Straßengewalt, sagte Joschka Fröschner, Berater für Südbrandenburg. Den Rückgang führt die Beratungsstelle auch auf eine gestiegene Polizeipräsenz in der Stadt und mehr staatliche Gewalt gegen rechte Gruppen zurück.

Der Erfolg polizeilicher Arbeit sei jedoch "auf Sand gebaut", solange eklatante Mängel im Gerichtsbezirk Cottbus, sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch bei den Gerichten, weiter bestehen, heißt es in dem am Donnerstag vorgelegten Bericht. Man habe diverse Übergriffe, so Fröschner, bei denen es erst nach vielen Jahren zum Prozess komme. Dadurch gebe es milde Urteile oder Verfahren würden eingestellt werden. Das führe zu Frustration bei Betroffenen. Die Zahl der Beratungsfälle, die angezeigt würden, hat im Vergleich zum Vorjahr um 22 Fälle zugenommen, wie Porath ergänzte.

Sorge bereiten den Beratern auch die hohe Zahl von Angriffen gegenüber Kindern und Jugendlichen. 110 Kinder unter 14 Jahren seien 2019 Opfer von Gewalttaten aus rechten oder rassistischen Motiven gewesen. Das sind 20 Prozent mehr als 2018, laut dem Verein ein "trauriger, bisher unerreichter Höchstwert". Die Angriffe gingen nach Angaben der Berater meist von Tätern aus, die deutlich älter seien.