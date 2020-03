Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Am Kreisverkehr Berliner/Ecke Goethestraße wollte eine 32-jährige E-Rollerfahrerin am Donnerstagmorgen die Straßenseite wechseln. Dabei wurde sie offensichtlich von einem 50-jährigen Autofahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Rollerfahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei mit 200 Euro beziffert.