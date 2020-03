Eva Loth

Wiesenburg Seit dem 1. März hat das Wiesenburger Familienzentrum wieder eine Leiterin. Übergangsweise wurden die Vorbereitungen und die Betreuung von Veranstaltungen von Ehrenamtlichen übernommen. Jetzt ist wieder ein Ansprechpartner ist. Die Aufgabe übernommen hat Alexandra Baum.

Die 37-Jährige hat in Potsdam Sozialpädagogik studiert. Sie selbst und auch ihr Mann stammen aus dem Hohen Fläming, sind also Dorfkinder. Zehn Jahre haben beide in Potsdam gelebt. Aber das Gewusel der Großstadt war nicht wirklich das Richtige. Als ihre Tochter geboren wurde, entschieden sie sich für die Rückkehr aufs Land. Die Familie lebt jetzt in Görzke.

Kürzlich stellte sich Alexandra Baum während des Erzählcafés der Senioren im Familienzentrum vor. In diesem Rahmen wollte sie wissen, welche Aktivitäten sich die Rentner wünschen. Eines der Hauptanliegen von Alexandra Baum ist ein generationsübergreifendes Arbeiten. So würde sie die Senioren gern in die Babybegrüßung in der Gemeinde mit einbinden, indem sie vielleicht Söckchen oder Mützchen stricken. Außerdem hat sie sich im Vorfeld beim Landkreis erkundigt, was dort für die ältere Genration angeboten wird. Neben dem noch laufenden Projekt "Aktiv sein im Alter" gibt es viele Möglichkeiten für Vorträge, aber auch Bewegungsangebote. Hier wird nun gemeinsam mit den Senioren geschaut, welche Themen interessieren.

Bis zum Monatsende möchte Alexandra Baum einen Plan für die weiteren Aktivitäten im Familienzentrum fertiggestellt haben. Alle sind nun gespannt auf den frischen Wind und die Ideen der neuen Leiterin.