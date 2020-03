Wenige Passanten: In der Neustädter Robert-Koch-Straße ist am Donnerstagmorgen nicht allzu viel los. Doch liegt es an der für einen großen Teil der Einwohner angeordneten häuslichen Isolation wegen des Corona-Verdachts? Die Händler sagen nein. © Foto: Ulrike Gawande

Ulrike Gawande

Neustadt (MOZ) Donnerstagmorgen in Neustadt: Die Straßen sind leer. Der Wind pfeift um die Ecken und große Pfützen zeugen von dem letzten Regenguss. Nur die Post hält immer wieder an den Häusern, um Briefe zuzustellen. Ist die Ruhe im Ort eine Folge davon, dass rund die Hälfte der Bewohner der Kleinstadt wegen des Coronaverdachtes in häusliche Isolation geschickt wurden? Oder ist die Leere nur eine Begleiterscheinung des miesen Wetters?

Keine gute Werbung

Von letzterem ist Corina Schönfeldt vom Modestübchen in der Robert-Koch-Straße überzeugt. Sie könne nicht sagen, ob es derzeit in ihrem Laden ruhiger sei, weil draußen kräftiger Wind jeden Stadtbummel verleidet, oder weil die vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne dafür sorgt. "Ja, es ist etwas weniger los", sagt die Modefachfrau, die sich in den letzten Tagen manchen Witz wegen der Nähe ihres Vornamens zu dem Virus gefallen lasse muss. Sie nimmt es mit Humor. Weniger begeistert ist sie darüber, dass seit Dienstag Fernsehteams die Stadt stürmen. "Die Berichte sind für Neustadt keine gute Werbung." Sie sorgt sich, dass bei den Menschen bundesweit der Name der Stadt mit einem negativen Ereignis verbunden bleiben könnte. Daher hat es sie auch geärgert, dass ein Kamerateam abends um halb acht die leere Straße gefilmt hat und für die richtige Einstellung sogar noch gewartet hat, bis auch das letzte Auto vorbei gefahren war. "Bei uns ist jeden Abend um diese Zeit die Straße leer – auch ohne Corona", betont sie.

Schüler fehlen im Straßenbild

Eine Kundin in Schönfeldts kleiner Boutique, in der sie neben Damenmode auch liebevoll ausgestellten Dekorationsartikel anbietet, stimmt der Ladeninhaberin zu. Das Leben gehe ganz normal weiter, sagt Anette Thomas-Wisbar, die ebenfalls in der Dossestadt lebt und in der Behindertenbetreuung arbeitet. Dort fehlen wegen der häuslichen Isolation drei Mitarbeiter, berichtet sie. "Wegen der Altersdurchmischung unseres Teams ist trotzdem alles machbar." Niemand verhalte sich in der Kleinstadt panisch. Eher erinnere sie die Stimmung an die Ferienzeit. "Die Schüler fehlen im Straßenbild, die mittags zum Nettomarkt ziehen." Die Läden seien auch keineswegs leergekauft, berichten die beiden Frauen übereinstimmend.

Verständnis für die Quarantäne

Die Entscheidung des Kreises sehen sie mit gemischten Gefühlen. Beide erkennen die Notwendigkeit an. "Es musste etwas gemacht werden, damit die Menschen merken, dass der Coronavirus etwas gefährliches für uns alle ist." Auch Lutz Neuschulz, der gerade in Neustadt auf dem Weg in eine Werkstatt ist, findet "die Maßnahme in Ordnung". Seine Informationen über die aktuelle Situation bezieht er hauptsächlich aus den sozialen Medien. Für ihn und seine Frau gehe, da sie keinen Kontakt zu Betroffenen haben, das Leben normal weiter.

Auch Silva Köhler, Inhaberin der Reitsportboutique "Ross und Reiter" in der Robert-Koch-Straße steht jeden Tag in ihrem Geschäft, mit dem sie direkt nach der Wende als Hofladen gestartet ist. Von Reitkleidung, über Zubehör bleibt in dem liebevoll eingerichteten Laden kein Wunsch offen. "Die Mädels aus der Prinz-von-Homburg-Schule und den Reitinternaten fehlen schon", berichtet sie. Doch sie habe auch viele Kunden von außerhalb. Derzeit sei es aber generell noch ruhiger. "Die Freiluft-Turniersaison beginnt erst im April." Bis dahin hofft sie, dass alles wieder in normalen Bahnen läuft. Für die Entscheidung des Kreises hat sie volles Verständnis. "Aber wie entscheidet man in solch einer Situation richtig? Wenn jemand angesteckt würde, wäre das Geschrei auch groß", vermutet sie. "Es ist ein begrenzter Zeitraum. Den kann man mal überstehen."

Lobende Worte findet Silva Köhler für den Lieferservice von Edeka Ebert (wir berichteten). "Das ist eine tolle Sache." Sie selbst übernimmt für den Einkauf für ihre Kinder und Enkelkinder, die in ihrem Zuhause isoliert sind. Per Telefon bekommt sie die benötigten Dinge ihrer Familie mitgeteilt. Doch auch der Service von Edeka wird gut angenommen, berichtet Marktinhaber Bernd Ebert, der das Angebot noch bis 17. März aufrecht erhalten will. "Am Mittwoch hatten wir neun Bestellungen und am Donnerstag sieben. Viele sind dankbar und freuen sich, dass wir ihnen die Waren nach Hause bringen", berichtet er. "Wir sind für unsere Kunden da, wir sind ihre Problemlöser", beschreibt er seine Arbeitseinstellung.

Umsatzrückgang im Markt

Im Markt selbst hat er einen Umsatzrückgang zu verzeichnen. "Man sieht es schon auf dem Parkplatz, die Leute bleiben zuhause", so Ebert, der seit 1990 Händler ist. Auch am Bahnhof stünden weniger Autos und abends seien die Züge leer. Für ihn ein ungewohntes Bild. Im Blumenhaus Schmidt ist die Belegschaft nicht sonderlich gut auf den Presseansturm der letzten Tage zu sprechen. "Unsere Geschäfte laufen weiter", sagt Chefin Kathrin Schmidt und weist auf die bunten Frühlingsblüher, die darauf warten, in Neustädter Gärten gepflanzt zu werden. "Wir lassen uns nicht anstecken."

Galgenhumor

Auch Olaf Krause von Olafs Werkstatt zieht seine Veranstaltungen durch. In den Saal passen 90 Menschen. Am Sonntag gibt es Kabarett und Kuchen, in der kommenden Woche Livemusik. "Es ist eine vernünftige Entscheidung, zu versuchen die Ausbreitung des Erregers einzudämmen", so Krause. Deshalb ärgert ihn, dass die Leute nicht richtig aufgeklärt sind. So erreichen ihn Anrufe, weil die Menschen glauben, dass die Stadt abgeriegelt sei und von der Polizei kontrolliert werde. "Ich nehme das mit Humor und sage dann, dass wir eine Seuchenwanne vor die Tür stellen." Er betont, dass weiterhin auch das Restaurant und die Bowlingbahn regulär geöffnet seien. "Wir sind gesund. Die Gäste brauchen keine Angst zu haben." Sorgen bereitet ihm lediglich, dass demnächst von Amtswegen eine Einschränkungen seiner Veranstaltungen erfolgen könnte. "Wenn das angeordnet wird, wäre das eine Katastrophe."