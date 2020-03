Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Ganz jämmerlich haben die Welpen Kimba und Nala gejault, weil sie allein in der Wohnung in Schwedt waren – und das offenbar schon länger. Nachbarn haben dann die Polizei und die Feuerwehr alarmiert, um die Welpen zu befreien. Noch am gleichen Abend kamen der kleine Schäferhund Kimba und die Mischlingsdame Nala in die Obhut des Schwedter Tierheims.

"Seit Sonntagabend sind die beiden hier und wir suchen dringend eine Pflegestelle", sagt Yasmin Rohde vom Team im Tierheim. Neben den beiden Hunden war auch eine Katze in der völlig verwahrlosten Wohnung. Es schien, als seien Kimba und Nala nie Gassi gegangen – entsprechend seien beide nicht stubenrein.

"Es wäre schön, wenn wir beide an eine gemeinsame Pflegestelle abgeben könnten, bei der sie dann bis zur Vermittlung bleiben", sagte Rohde. Schließlich seien die zwei Welpen in den vergangenen Wochen wie Geschwister aufgewachsen. Mittlerweile sind die beiden Hunde auch gechipt und geimpft.

Kontakt zum Tierheim in Schwedt gibt es unter Telefon 03332-523933.