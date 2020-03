Matthias Henke

Gransee (MOZ) Eine neue Richtlinie für die Kindertagespflege im Amt Gransee und Gemeinden soll noch dieses Jahr in Kraft treten. Im Schul- und Kita- sowie im Amtsausschuss wurde jüngst darüber informiert. Beschlossen werden soll das Papier dann im Juni.

Ziel der Richtlinie soll es sein, der Kindertagespflege im Amt Gransee und Gemeinden mehr Wertschätzung entgegenzubringen und speziell die finanziellen Rahmenbedingungen für Anbieter dieser Dienstleistung zu verbessern. Wie Karin Schröder, Abteilungsleiterin Ordnung/Kita/Schulen, während der Schul- und Kitaausschusssitzung sagte, gibt es in Gransee derzeit nur zwei Tagespflegekinder, doch die Verwaltung wolle anregen, dieses Angebot im Amtsbereich zu etablieren. Man stehe in Kontakt zu mehreren Eltern, die das anbieten wollen.

An den Nachbarn orientiert

Bei den Inhalten der "Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Amt Gransee und Gemeinden" haben man sich an umliegenden Gemeinden wie Zehdenick und dem Löwenberger Land orientiert. "Es sollen damit einige Dinge angesprochen sind, damit alle wissen, woran sie sind", so Schröder weiter. So wird in der Richtlinie geregelt, wie im Urlaub- und Krankheitsfall zu verfahren ist, und es wird auf die räumlichen Voraussetzungen und die Kontrollmöglichkeiten der Behörden eingegangen. Des Weiteren wird das Rauchverbot in den Räumlichkeiten und auf dem Außengelände der Tagespflege verdeutlicht.

Neben der räumlichen Ausstattung ist die Qualifikation der Tagespflegeperson von Bedeutung, sodass Schulungen, Kooperationen mit anderen Tagespflegeanbietern und die Nutzung von Fachliteratur Bestandteile der Richtlinie sind. Neu aufgenommen wurde Karin Schröder zufolge auch, welche finanzielle Situation sich ergibt, wenn Betreuung außerhalb der Öffnungszeiten von Kitas angeboten wird.

Hinsichtlich der Entlohnung wolle man erreichen, dass der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst erreicht wird. Fortbildung müsse entsprechend honoriert werden. Die Entlohnung erfolgt nach Qualifikation sowie Berufserfahrung und orientiert sich an der Entgeltgruppe S 4 des Kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes. Es werde ein Betreuungsentgelt gezahlt, das nach drei Stufen gestaffelt ist. So liegt der Satz insgesamt zwischen 4,18 Euro und 4,51 Euro pro betreutem Kind und Stunde.

Darüber hinaus gibt es die ergänzende Kindertagespflege, die den nicht durch die Kita gedeckten Betreuungsumfang abdeckt. Berücksichtigt werden die Zeiten vor 6 und nach 18 Uhr. In diesem Rahmen wird das Betreuungsentgelt um 30 Prozent erhöht. Um Kinder mit Handicap zu betreuen, bedarf es einer speziellen Qualifikation als sozialpädagogische Fachkraft. Für die Betreuung von Kindern mit Handicap werden je nach Grad der Behinderung Zuschläge zwischen 100 und 200 Euro pro Monat gezahlt.

Zusätzlich werden in der Richtlinie Hinweise zur "Sicherheit und Unfallverhütung" gegeben, unter anderem den Umgang mit Gas, Strom, Feuer und Tieren betreffend.

Pauschale Kritik zurückgewiesen

Im Finanz-, Sozial- und Kulturausschuss der Stadt wurde das Thema, obwohl es nicht auf der Tagesordnung stand, ebenfalls angesprochen. Frank Görden (Piraten) äußerte im Rahmen der Einwohnerfragestunde die Vermutung, dass es wohl keine Kindertagespflege im Amtsbereich gäbe, weil die Bezahlung schlecht sei, wie generell das Klima für Tagesmütter, was nicht unwesentlich an den Zuständigen in der Amtsverwaltung liege. Der stellvertretende Amtsdirektor Nico Zehmke wies das zurück. Pauschal Amtsmitarbeiter als "anmaßend und arrogant" zu bezeichnen, wie Görden es getan hatte, sei nicht angebracht. Ferner sei unverständlich, weshalb Görden das Thema angesichts der Nichtzuständigkeit des Ausschusses zur Sprache gebracht habe. Die Zuständigkeit liege nicht bei der Stadt, sondern beim Amt beziehungsweise dem Schul- und Kitaausschuss. Die neue Richtlinie war da zu diesem Zeitpunkt bereits vorgestellt worden.