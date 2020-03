Roland Becker

Velten (MOZ) "Mein wichtigstes Ziel wird es sein, unseren Ortsverband als wichtige politische Kraft in Velten zu etablieren", zitierte der AfD-Kreisverband in einer Pressemitteilung den neuen Vorsitzenden Robert Ketelhohn. Ein weiteres Ziel sehe er zudem darin, neue Mitglieder zu gewinnen. Außerdem solle "die bürgerorientierte Sacharbeit in der Stadtverordnetenversammlung vertieft" werden. Jüngst hatte die AfD gemeinsam mit Pro Velten, NPD und CDU dafür gestimmt, dem S-Bahn-Anschluss keine Priorität mehr einzuräumen und Wohnungsbau mit mehr als 50 Einheiten nicht zuzulassen.

Zu Ketelhohns Stellvertreter wurde Heiko Gehring gewählt, der die Fraktion im Stadtparlament anführt. Marco Schulze und Christian Kümmelberg werden als Beisitzer agieren. Julia L. ist neue Schriftführerin. "Die Dame hat keine Lust, in die Öffentlichkeit zu kommen", begründete der Kreisvorsitzende Andreas Galau die Entscheidung, den Nachnamen der Dame nicht zu nennen. "Wir werden bekriegt und bekämpft. Der Druck auf die AfD ist so stark", erklärte er.

Der jetzt gewählte Vorstand löst die bisherige kommissarische Leitung ab. Alle Vorstandsmitglieder seien einstimmig gewählt worden. Veltens AfD-Ortsverband zählt nach eigenen Angaben derzeit neun Mitglieder.