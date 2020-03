MOZ

Lindow Ein 17-Jähriger muss sich wegen Notrufmissbrauchs verantworten. Von seinem Handy aus ging am Mittwochabend ein Anruf in der Leitstelle der Polizei ein, laut dem angeblich gerade in die Grundschule der Drei-Seen-Stadt eingebrochen werde. Drei dunkel gekleidete Personen wären noch vor Ort. Die eingesetzte Streife konnte vor Ort jedoch weder einen Einbruch noch drei Personen feststellen.

Gegen 23 Uhr riefen Anwohner bei der Polizei an und beschwerten sich über laute Musik und Gebrüll an der Harnackstraße. Auf dem Spielplatz trafen die Beamten mehrere Jugendliche an. Wie sich herausstellte war einer von ihnen der Besitzer des Handys, von dem aus zuvor der vermeintliche Einbruch gemeldet worden war. Auf dem Mobiltelefon des 17-Jährigen war der Notruf noch gespeichert. Die Beamten stellten das Telefon sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Notrufmissbrauchs ein.

Da sich die anderen Jugendlichen nicht beruhigten, erhielten sie Platzverweise. Ein 18-Jähriger behinderte den Einsatz der Polizei durch sein Verhalten so sehr, dass er zur Verhinderung weiterer Ströungen in Gewahrsam genommen werden musste.