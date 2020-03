Auch auf der Stadtbrücke in Słubice kontrolliert die polnische Polizei nun wegen der Corona-Epidemie. Das sorgt für erhebliche Staus. © Foto: Toni Feist

Auch auf der Stadtbrücke in Słubice kontrolliert die polnische Polizei nun wegen der Corona-Epidemie. © Foto: Toni Feist

Auch auf der Stadtbrücke in Słubice kontrolliert die polnische Polizei nun wegen der Corona-Epidemie. © Foto: Toni Feist

Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Seit 16 Uhr messen Mitarbeiter von polnischer Polizei und Rettungsdiensten nun auch auf der Stadtbrücke in Słubice Fieber von Reisenden aus Bussen, Transporten und Kleinbussen.

An der Bushaltestelle Collegium Polonicum ist ein Zelt aufgebaut, Beamte in orangefarbenen Anzügen kontrollieren die Reisenden.

Auch ein Bus der grenzüberschreitende Linie 983 wurde gegen 17 Uhr angehalten. Die Kontrolle der etwa 25 Fahrgäste dauerte rund 10 Minuten. Alle mussten auf Karten ihre Kontaktdaten eintragen und das Ziel eintragen.

Der Verkehr in Richtung Słubice sorgt derzeit für erhebliche Staus. Sowohl in der Karl-Marx-Straße staut sich der Verkehr als auch in der Rosa-Luxemburg-Straße bis hoch zum Kleistpark. Um nach Slubice zu gelangen braucht man etwa 30 bis 34 Minuten länger.