Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Wider Erwarten wird der Hohen Neuendorfer Kulturbahnhof vom Bund gefördert. Nach Angaben der Bundestagsabgeordneten Dagmar Ziegler (SPD) trägt der Bund 1,6 Millionen Euro für den Umbau, der nach derzeitigen Berechnungen 3,57 Millionen Euro kosten wird. Die Differenz muss die Stadt tragen. Zuvor war ein Förderantrag der Stadt abgelehnt worden. Jetzt hat der Haushaltsausschuss die Mittel genehmigt, teilte Dagmar Ziegler in einer Pressemitteilung mit.

Der Fördermittelankündigung war Anfang März ein informeller Besuch von Dagmar Ziegler, die den Wahlkreis 58 in Oberhavel betreut, vorausgegangen. Mitgebracht hatte sie den haushaltspolitischen Sprecher ihrer Fraktion, Johannes Kahrs. Vor Ort waren auch Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) sowie SPD-Politiker der Landes- und Kreisebene. "Heute nun kann der Umbau starten und damit neues Leben in das verlassene Gebäude einziehen. Die Förderung steht!", so Dagmar Ziegler in ihrer Mitteilung. Der Kulturbahnhof ist in ihren Augen ein wichtiger Baustein für ein erfolgreiches gesellschaftliches Miteinander in einer rasant wachsenden Stadt.

Hohen Neuendorf plant das seit Jahren leerstehende Gebäude im Zentrum der Stadt zu einem Kulturbahnhof umzubauen. "Es bietet ideale Voraussetzungen, generationsübergreifende kulturelle Angebote zu schaffen und den vielfältigen zivilgesellschaftlichen Gruppen aus der Region Räumlichkeiten zu bieten", so die Bundestagsabgeordnete. Für größere Veranstaltungen sei ein Raum für 100 Personen geplant. Auch die städtische Bibliothek, die Stadtinformation und ein Beratungsdienst sollen im Bahnhof ab 2022 ein Zuhause finden.

"Ich bin sehr gespannt auf die konkrete Umsetzung und freue mich, dass bald wieder Leben in die Räumlichkeiten einzieht", sagte Ziegler.