Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Auch am Donnerstag waren Experten der Kriminalpolizei auf der Unglücksstelle in der Hohen Neuendorfer Karl-Marx-Straße 33. Gesucht wird immer noch die Ursache für die mutmaßliche Explosion in dem Gebäude. Die Auswertung der Spurensuche kann nach Angaben von Polizeisprecherin Ariane Feierbach einige Tage dauern. Es finden weitere kriminaltechnische Untersuchungen der Spuren und Indizien im Labor statt. Der Zustand des schwerverletzten 77-jährigen Mannes ist weiter unverändert. Die Hilfsbreitschaft in Hohen Neuendorf ist ungebrochen. Inzwischen sind weitere 4 000 Euro auf der Spendenkonto der Stadt eingegangen. Insgesamt stehen jetzt gut 18 000 Euro für die Betroffen zur Verfügung.