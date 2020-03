MOZ

Erkner (MOZ) In Erkner hat am Donnerstagnachmittag nahe der Löcknitz im Bereich Fangschleusenstraße ein Bungalow gebrannt. Ob dabei Menschen in Gefahr waren, wollte die Feuerwehr am frühen Abend nicht mitteilen. Die Freiwillige Feuerwehr Erkner war mit zwei Einsatzfahrzeugen und 15 Mann vor Ort. Während der Löscharbeiten wurde der Straßenzug Fangschleusenstraße/Fürstenwalder Straße weiträumig abgesperrt: Auf der Stadtseite ging ab Rudolf-Breitscheid-Straße nichts mehr, von der Autobahn kommend war in Höhe Theodor-Fontane-Weg Schluss. Im nachmittäglichen Berufsverkehr führte das zu langen Staus in der Innenstadt und auf dem Autobahnzubringer.