Ulrike Gawande und Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Aus Sorge darüber, dass sich der Corona-Virus weiter ausbreiten könnte, werden in Ostprignitz-Ruppin keine Veranstaltungen mit mehr als 1 000 Teilnehmern stattfinden. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagabend im Kreis- und Finanzausschuss mit. Veranstaltungen dieser Größenordnung gibt es in der Region nur wenige. Aber auch für kleinere Veranstaltungen, die es fast in jedem Ort gibt, wird es ab sofort neue Regeln geben. Events mit 100 bis 1000 Gästen dürfen nur noch mit Erlaubnis des Gesundheitsamtes stattfinden, das dafür auch Auflagen an die Veranstalter erteilen wird. Das können das führen einer Teilnehmerliste sowie Auflagen an die Räume sein, die möglichst viel Platz bieten sollten, damit sich die Menschen darin nicht zu nahe kommen.Der Landkreis arbeite derzeit an einer behördlichen Verfügung, die in den kommenden Tagen veröffentlicht werden soll.

Zählen Veranstaltungen oder Feste weniger als 100 Besucher, sollen dafür die jeweiligen Ämter und Gemeinden zuständig sein. Sie sollen bald ein einheitliches Vorgehen abstimmen.

In Ostprignitz-Ruppin gab es bis Donnerstagabend noch keinen bestätigten Fall, bei dem sich jemand mit dem Corona-Virus infiziert hat. Allerdings gab es 19 Verdachtsfälle. Dabei handelt es sich um Personen, die am 2. März in Neustadt mit einer Berlinerin an einer Beratung teilgenommen haben, bei der eine Infizierung mit dem Virus festgestellt wurde. Von den 19 Personen haben sich nach den ersten vorliegenden Testergebnissen zwölf nicht infiziert. Die anderen Tests sind nicht ausgewertet. Weil die 19 Personen auch Kontakt zur Schule in Neustadt, zum Amt und zu ihren Familien hatten, stehen etwa 2250 Personen bis zum 17. März unter häuslicher Isolation.