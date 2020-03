Wofgang Gumprich

Zehdenick Glück hatte die Gruppe des Seniorenbeirats Zehdenick bei ihrem Besuch des Bundestags am Dienstag: Sie standen schon in der Schlange zum Aufgang zur Kuppel, da erhielt ihre Besuchsbegleiterin eine SMS: "Kuppel und Dachterrasse des Reichstagsgebäudes sind seit Dienstag, 10. März 2020, bis auf Weiteres für den gesamten Besucherverkehr geschlossen, um auch hier einer möglichen Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen.

Das Dachgartenrestaurant bleibt weiterhin geöffnet". Die Zehdenicker gehörten also zu den letzten, die "bis auf Weiteres" die Kuppel des Reichstags besichtigen konnten. Der Tag begann für die 44 Senioren mit einem Empfang in der Brandenburger Landesvertretung; hier stellte sich das Haus mit seinen Aufgaben vor. Es folgte eine Führung durch den Bundesrat mit Besichtigung des Plenarsaals. Nach dem Mittagessen in einem indischen Restaurant sowie einer informativen und gleichzeitig amüsanten Stadtrundfahrt ("Wenn Sie Frau Merkel sehen wollen, gehen Sie in diesen Supermarkt. Dort kauft sie regelmäßig in Begleitung ihrer Bodyguards ein") folgte die Besichtigung des Bundestags. Auf der Besuchertribüne beschrieb ein Mitarbeiter des Hauses die Aufgaben des Bundestags; gleichzeitig gab er eine kurze Einführung in die Architektur des Gebäudes. So habe der Architekt eine größtmögliche Transparenz für den Reichstag gewünscht, daher die Offenheit selbst nach oben. Während in anderen Demokratien "das Volk" von seinen "Regierenden" eher abgeschottet werde, sei der Bundestag offen für alle, daher die Besuchertribünen, die weit in den Plenarsaal hineinragen. Die Parlamentsebene sei allerdings dem normalen "Volk" nicht zugänglich. Als Abschluss des Infotags bildete der Besuch der Reichstagskuppel mit ihrem unvergleichlichen Panorama.