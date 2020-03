Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Stadtverordnetenversammlung in Oranienburg am Montag entfällt. Der Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann (SPD) einigte sich darauf am Donnerstagabend gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos). Ausschlaggebend für die Entscheidung seien die aktuellen Entwicklungen und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum Corona-Virus.

Es seien keine unaufschiebbaren Beschlüsse zu erwarten, hieß es zur Begründung. Der Gesundheitsschutz der Stadtverordneten und der Gäste gehe vor. Erst am Mittwoch hatten sich die Fraktionsspitzen darüber verständigt, die Sitzung in der Orangerie durchzuführen und dazu die Tische auseinanderzuziehen, um so den Abstand zwischen den Personen im Saal zu vergrößern. So will nach aktuellem Stadt der Kreistag am 18. März verfahren. Am Donnerstag gab es – auch mit Blick auf die Allgemeinverfügung des Landkreises – ein Umlenken.

"Die Entwicklung ist derzeit hoch dynamisch. Im Sinne der Gesundheit wollen wir keine unnötigen Risiken eingehen", sagte Dirk Blettermann. Die Stadtverwaltung bliebe für einen Übergangszeitraum auch ohne die Beschlüsse der SVV handlungsfähig. In der kommenden Woche solle entschieden werden, wie die anstehenden Gremiensitzungen der Stadtverordneten unter Berücksichtigung der Sicherheitsempfehlungen zum Infektionsschutz durchführen zu können, so Blettermann.